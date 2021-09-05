Malatya'da fırında meydana gelen patlama hasara neden oldu
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Malatya'da fırında meydana gelen patlama hasara neden oldu

Malatya'da fırında meydana gelen patlama hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde fırında doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama hasara yol açtı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde fırında doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi Beşkonaklar Caddesi'ndeki binanın giriş katında bulunan ekmek fırınında gece saatlerinde doğal gaz sıkışması sonucu patlama oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Patlamada yaralanan olmazken iş yeri ve önündeki araçlarda hasar oluştu.

Patlamanın ardından çevrede güvenlik önlemi alındı, fırında zarar gören malzemeler vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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