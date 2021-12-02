Malatya'da FETÖ ve PKK operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da FETÖ ve PKK operasyonu: 9 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Malatya'da FETÖ ve PKK operasyonu: 9 gözaltı

MALATYA'da FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

MALATYA'da FETÖ ve Pkk terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'gaygubet evleri'ne ve terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Kentin çeşitli semtlerinde düzenlenen baskınlarda, 3'ü PKK, 6'sı FETÖ üyesi olduğu belirtilen 9 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Son dakika haberi: MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

 ABD'de FETÖ'cü Enes Kanter'in ifade özgürlüğüne karşı sözlerine büyük tepki

ABD'de FETÖ'cü Enes Kanter'in ifade özgürlüğüne karşı sözlerine büyük tepki

 MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title