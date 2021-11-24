Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
MALATYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
MALATYA (DHA) - MALATYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.
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Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri