Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

MALATYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

MALATYA (DHA) - MALATYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.


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Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri

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