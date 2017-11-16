Malatya'da Fetö Davasına Karar

MALATYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmada yargılanan aralarında eski polis ve yurt müdürünün de bulunduğu 4 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 7.5 yıl arasında hapis cezası verildi.



Malatya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına; 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan tutuklu sanıklar eski polis Aliseydi Doğan, örgüte ait Yurt Müdürü Mustafa Parlak, Hacı Hasan Bitirgiç ve Metin Kurak hazır bulundu. Mahkeme başkanı sanıklardan son savunmalarını yapmalarını istedi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock"u kullandıkları öne sürülen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Parlak'a 7 buçuk yıl, Doğan, Bitirgiç ve Kurak'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, tutukluluk sürelerini dikkate alarak sanıklardan Bitirgiç ve Kurak'ın tahliyesine karar verdi. - Malatya