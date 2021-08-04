Malatya'da evinin bahçesinde 980 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli yakalandı
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Malatya'da evinin bahçesinde 980 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli yakalandı

Malatya'da evinin bahçesinde 980 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinin bahçesinde 980 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinin bahçesinde 980 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde bir bahçeye yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı belirlendi.

Bahçeye operasyon düzenleyen ekipler, 980 kök Hint keneviri ile 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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