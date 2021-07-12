Malatya'da evden hırsızlık şüphelisi 3 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı
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Malatya'da evden hırsızlık şüphelisi 3 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı

Malatya'da evden hırsızlık şüphelisi 3 kadının yakalanması için çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da evden hırsızlık yaptığı 140 saatlik kamera kaydı incelenerek tespit edilen 3 kadın şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Malatya'da evden hırsızlık yaptığı 140 saatlik kamera kaydı incelenerek tespit edilen 3 kadın şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bentbaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden "dil düşürmek" suretiyle 1 yarım altın, 1 alyans yüzük ve kumbara içerisinde 250 liralık bozuk para çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, 70 iş yeri ve apartmana ait toplam 140 saatlik güvenlik kamera kaydı ve MOBESE kameralarını inceleyerek hırsızlığın araçla Şanlıurfa'dan Malatya'ya gelen 3 kadın tarafından gerçekleştirildiği tespit etti.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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