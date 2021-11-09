Malatya'da enkaz altında kalanları çıkarırken yaralanan temizlik işçisi yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Malatya'da çöken binanın enkazından vatandaşları kurtarmaya çalışırken yaralanan belediye temizlik işçisi Battalgazi Demirhan, o anları anlattı.

Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi'nde yer alan ve zemininde işletmelerin bulunduğu tek katlı binanın çökmesinin ardından çevredekiler olay yerine koştu.

Çökme sırasında binanın karşısındaki kaldırımı temizleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi temizlik görevlisi Battalgazi Demirhan da olay yerine geçti. Enkaz altındakileri çıkarırken yüzüne isabet eden taşlar nedeniyle yaralanan Demirhan, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hafif yaralanan Demirhan, taburcu olduktan sonra AA muhabirine, kaldırımı temizlediği sırada yolun karşısındaki binanın çöktüğünü söyledi.

Olayın şokuyla enkaza doğru koştuğunu anlatan Demirhan, "Duyar duymaz işi bırakıp yardıma koştum, 3-5 kişiyi çıkarttıktan sonra taş yüzüme geldi. Hastaneye gelip tedavi oldum. Şuan da herhangi bir sıkıntım yok. Olay sırasında kaldırımı temizliyordum. Temizliği bırakıp bir vatandaş olarak yardıma koştum." diye konuştu.?