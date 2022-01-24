Malatya'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin - Haberler
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Malatya'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin

Malatya'da engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları 2 gün idari izinli sayılacak.

MALATYA (AA) - Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları 2 gün idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamile ve engelliler ile kalp ve böbrek yetmezliği bulunan, kanser ve diyaliz gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlilerinin 25-26 Ocak'ta idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

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