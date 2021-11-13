Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Haberler
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Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

AA / Kadir Aydın - Haberler | Güncel
Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, devrilen odun yüklü traktörün sürücüsü yaralandı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, devrilen odun yüklü traktörün sürücüsü yaralandı.

Kadılı Mahallesinde V.A. idaresindeki 44 HT 246 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Yaralı V.A. 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Malatya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

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