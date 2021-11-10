Malatya'da çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı - Haberler
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Malatya'da çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Malatya'da çöken binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı

Malatya'da dün çöken tek katlı binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına yeniden başlandı.

Malatya'da dün çöken tek katlı binanın kalan enkazını kaldırma çalışmalarına yeniden başlandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki tek katlı binada dün meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları tamamlanmış ve binanın bir kısım enkazı kaldırılmıştı. Kalan enkazın kaldırılması için çalışmalara yeniden başlandı.

Polis ve belediye ekiplerince enkazın bulunduğu cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı alanda iş makinelerince enkaz kaldırma işlemi gerçekleştirilirken, itfaiye ekiplerince de alana su püskürtülüyor.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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