Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor (5) - Haberler
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Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor (5)

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Malatya'da çöken 2 katlı binanın enkazı kaldırılıyor (5)

3'Ü TUTUKLANDIMalatya'da iki katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hikmet D. ile yanında çalışan Mehmet G. ve Zeki C., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

MALATYA (DHA) - 3'Ü TUTUKLANDI

Malatya'da iki katlı binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hikmet D. ile yanında çalışan Mehmet G. ve Zeki C., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Sebahattin A. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri
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