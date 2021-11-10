ÇÖKEN BİNANIN PARÇALARIYLA OKUL KANTİNİ HASAR GÖRDÜ - Haberler
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ÇÖKEN BİNANIN PARÇALARIYLA OKUL KANTİNİ HASAR GÖRDÜ

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ÇÖKEN BİNANIN PARÇALARIYLA OKUL KANTİNİ HASAR GÖRDÜ

Malatya'da, dün akşam çöken 2 katlı binanın enkazının bitişiğinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun kantinde de hasar meydana geldi.

MALATYA (DHA) - Malatya'da, dün akşam çöken 2 katlı binanın enkazının bitişiğinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun kantinde de hasar meydana geldi. Çöken binadan kopan beton parçalarının hasar verdiği kantinin çevresinde şerit çekilerek önlem alındı. Okulda akşam saati olması nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin bulunmamasıyla olası yaralanmaların önüne geçildi.

ÇÖKEN BİNANIN PARÇALARIYLA OKUL KANTİNİ HASAR GÖRDÜ

ÇÖKEN BİNANIN PARÇALARIYLA OKUL KANTİNİ HASAR GÖRDÜ

ÇÖKEN BİNANIN PARÇALARIYLA OKUL KANTİNİ HASAR GÖRDÜ

ÇÖKEN BİNANIN PARÇALARIYLA OKUL KANTİNİ HASAR GÖRDÜ

ÇÖKEN BİNANIN PARÇALARIYLA OKUL KANTİNİ HASAR GÖRDÜ

ÇÖKEN BİNANIN PARÇALARIYLA OKUL KANTİNİ HASAR GÖRDÜ

ÇÖKEN BİNANIN PARÇALARIYLA OKUL KANTİNİ HASAR GÖRDÜ

ÇÖKEN BİNANIN PARÇALARIYLA OKUL KANTİNİ HASAR GÖRDÜ

ÇÖKEN BİNANIN PARÇALARIYLA OKUL KANTİNİ HASAR GÖRDÜ

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