Malatya'da, ÇOGEP kapsamında kaynak kursu açıldı - Haberler
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Malatya'da, ÇOGEP kapsamında kaynak kursu açıldı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da, ÇOGEP kapsamında kaynak kursu açıldı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen Geleceğin Senin Elinde isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 12 kişiye meslek edindirme kursu düzenlendi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen Geleceğin Senin Elinde isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 12 kişiye meslek edindirme kursu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ÇOGEP kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen Geleceğin Senin Elinde projesi çerçevesinde meslek edindirme eğitimleri sürüyor.

Proje kapsamında meslek ve iş sahibi olmayan 18-26 yaş arası 12 kişi, organize sanayi içerisindeki bir fabrikada usta öğreticiler tarafından verilecek kaynak kursunda eğitime başladı.

Kursa katılanlara 3 ay eğitim verilecek.???????

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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