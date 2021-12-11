Malatya'da çocuğun suluk kapağına sıkışan parmağını itfaiye çıkarttı - Haberler
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Malatya'da çocuğun suluk kapağına sıkışan parmağını itfaiye çıkarttı

Malatya'da çocuğun suluk kapağına sıkışan parmağını itfaiye çıkarttı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da itfaiye ekipleri, bir çocuğun suluk kapağına sıkışan parmağını çıkarttı.

MALATYA (AA) - Malatya'da itfaiye ekipleri, bir çocuğun suluk kapağına sıkışan parmağını çıkarttı.

Parmağını suluğun kapağına sıkıştıran 6 yaşındaki çocuk, ailesince Hasan Çalık Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Sağlık ekipleri, parmağı sıkıştığı yerden çıkartamayınca itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından kapağı keserek çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkarttı.

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AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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