Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da araç kurşunlama ile hırsızlık suçlarına karışan 3 zanlı, mahkemece tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da araç kurşunlama ile hırsızlık suçlarına karışan 3 zanlı, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerce yapılan çalışmalar neticesinde kentte araç kurşunlama ile hırsızlık olaylarına karışan 3 zanlı yakalandı, bir tüfek de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilene 3 zanlı tutuklandı.???????

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AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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