Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı tutuklandı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da araç kurşunlama ile hırsızlık suçlarına karışan 3 zanlı, mahkemece tutuklandı.
MALATYA (AA) - Malatya'da araç kurşunlama ile hırsızlık suçlarına karışan 3 zanlı, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerce yapılan çalışmalar neticesinde kentte araç kurşunlama ile hırsızlık olaylarına karışan 3 zanlı yakalandı, bir tüfek de ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilene 3 zanlı tutuklandı.???????
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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