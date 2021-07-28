Malatya'da çapa motoru elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
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Malatya'da çapa motoru elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Malatya'da çapa motoru elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çapa motorunun elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi, yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çapa motorunun elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi, yaralandı.

Ömer Demirtaş'ın kullandığı çapa motoru, Elmalı Mahallesinde yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü Demirtaş ile motoru kasasında bulunan Gülseren, Nurgül ve Zehra Demirtaş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Malatya'da çapa motoru elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Malatya'da çapa motoru elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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