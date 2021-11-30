Malatya'da"Birimler Arası Futbol Turnuvası" Santra Halı Saha Tesisleri'nde başladı

Başlama vuruşunu MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert yaparken, ilk maçlar heyecanlı ve bol gollü geçti.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'in de mücadele ettiği karşılaşmayı İşletmeler Dairesi (2), 5-4 kazandı.

Karşılaşma öncesi açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, mücadele eden bütün takımlara başarılar diledi. Mert, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 'Birimler Arası Futbol Turnuvası' düzenliyoruz. Mesai arkadaşlarımızla şehrimizin altyapısını güçlendirmek için güzel bir ekip işi çıkarıyoruz. Mesai mefhumu gözetmeksizin şehrimize hizmet ediyoruz. Genel Müdürlük olarak diyaloğumuzu arttırmak, birlik beraberlik içerisinde kaliteli vakit geçirmek için futbol turnuvası düzenledik. 29 maçımız var. Bugün ilkini gerçekleştiriyoruz. Turnuvamızı her sene yapmayı planlıyoruz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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