Malatya'da"Birimler Arası Futbol Turnuvası" Santra Halı Saha Tesisleri'nde başladı - Haberler
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Malatya'da"Birimler Arası Futbol Turnuvası" Santra Halı Saha Tesisleri'nde başladı

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Malatya'da

2 gurupta toplam 11 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk maçında Özel Kalem Müdürlüğü ve İşletmeler Dairesi (2) karşılaştı.

Başlama vuruşunu MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert yaparken, ilk maçlar heyecanlı ve bol gollü geçti.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'in de mücadele ettiği karşılaşmayı İşletmeler Dairesi (2), 5-4 kazandı.

Karşılaşma öncesi açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, mücadele eden bütün takımlara başarılar diledi. Mert, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 'Birimler Arası Futbol Turnuvası' düzenliyoruz. Mesai arkadaşlarımızla şehrimizin altyapısını güçlendirmek için güzel bir ekip işi çıkarıyoruz. Mesai mefhumu gözetmeksizin şehrimize hizmet ediyoruz. Genel Müdürlük olarak diyaloğumuzu arttırmak, birlik beraberlik içerisinde kaliteli vakit geçirmek için futbol turnuvası düzenledik. 29 maçımız var. Bugün ilkini gerçekleştiriyoruz. Turnuvamızı her sene yapmayı planlıyoruz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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