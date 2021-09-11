Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle C.E, M.A, ve M.C.Y. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan M.A. ve M.C.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan M.A. ilk müdahalenin ardından Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Şüpheli C.E. polis ekiplerince yakalandı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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