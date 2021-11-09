Malatya'da belediyeden Şire Pazarı'na düzenleme

MALATYA (AA) - Battalgazi Belediyesi, kayısı satışının yapıldığı Şire Pazarı'nı daha da canlı hale getirmek ve estetik bir görüntü kazandırmak amacıyla Yenihamam Mahallesi Aras Sokak'ta sokak sağlıklaştırma çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Etüp ve Proje Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında Aras Sokak, prestij sokağına dönüştürülecek.

Etaplar halinde yapılacak olan ve toplam yatırım tutarı 6 milyon lirayı aşması beklenen çalışmalar ile kentin tarihsel kimliği açısından oldukça önemli Şire Pazarı yeni bir görünüme kavuşacak.

Prestij Sokak Projesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda "Prestij Sokak Sağlıklaştırma" ödülüne layık görüldü.

İlk etapta 62 dükkanı kapsayacak olan çalışmaları inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, esnafa proje hakkında bilgiler verdi.

Güder, Malatya Büyükşehir Belediyesinin de Kuyumcular Çarşı'nı sağlıklaştırdığını belirterek, "Malatyamıza ve Battalgazimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.?

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