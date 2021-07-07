Malatya'da bayram öncesi ağızlar tatlandı

Malatya'da 1 Temmuz itibari ile pandemide tam açılma uygulamasında bir tatlıcı, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara ücretsiz pasta ve tatlı ikramında bulundu.

Malatya'da 1 Temmuz itibari ile pandemide tam açılma uygulamasında bir tatlıcı, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara ücretsiz pasta ve tatlı ikramında bulundu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pasta ve tatlı dağıtımına, Erzurumlu Tiyatro Sanatçısı Cumhur Seval da katıldı.

Tatlıcı Dükkanı İşletmecisi Ramazan Boğa ve kardeşleri, vatandaşları hem mutlu etme, hem de ağızlarını tatlandırmak amacıyla Kurban Bayramı öncesi 500 kilo yaş pasta ve 300 kilo künefe dağıttılar.

Tatlı dükkanı işletmecisi Ramazan Boğa, "Tatlıdan sonra vatandaşlarımızın eksikliğini tamamlamak için çeşit yaş pasta ve künefe yapımına başladık. Yeni başladığımız için vatandaşlarımızın damak tadına sunmak istedik. 500 kilo yaş pasta ve 300 kilo künefe dağıtarak vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. Vatandaşlarımızda pasta yönündeki taleplerini kırmadık. Bundan sonra da en iyisini yapmak için Malatya'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir dizi ziyaretler için Malatya'ya gelen " Teyyo Emmi" lakaplı Erzurumlu Tiyatro Sanatçısı Cumhur Seval da tatlı ikramı programında bulunup, memnuniyetini dile getirdi. Seval, " Böyle bir fikir çıkardıkları için Ramazan kardeşimi tebrik ediyorum. Vatandaşları mutlu etmek en güzel duygulardan biridir. İnşallah devamı gelir" dedi.

Tatlıları ve kurabiyelerini çok beğendiğini söyleyen Seval, "Malatya'ya gelmişken kayısısını yemeden gitmek olmazdı. Gerçekten buranın kayısısı bir başka. En kısa sürede yine Malatyalılar ile buluşacağım" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı