Malatya'da, Başpınar mezrasındaki karantina sona erdi MALATYA'nın Kuluncak ilçesine bağlı Temüklü Mahallesi'nin Başpınar mezrasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina uygulaması sona erdi.

MALATYA'nın Kuluncak ilçesine bağlı Temüklü Mahallesi'nin Başpınar mezrasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina uygulaması sona erdi.

Kuluncak'a bağlı Temüklü Mahallesi'nin Başpınar mezrası, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 4 Mayıs günü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu mezrada karantina, bugün sona erdi. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, mezrada filyasyon ekiplerince sağlık taraması yapıldığı belirtildi ve yeni vaka tespit edilmemesi nedeniyle karantinanın sonlandırıldığı vurgulandı.

Kaynak: DHA