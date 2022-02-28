Malatya'da aranan 84 şüpheli yakalandı - Haberler

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Malatya'da aranan 84 şüpheli yakalandı

AA, Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da aranan 84 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 84 şüpheli yakalandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 84 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 84 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Haberler

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