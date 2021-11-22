Malatya'da aranan 50 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da aranan 50 şüpheli yakalandı

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Malatya'da aranan 50 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Kasım tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 50 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir'de özel bakımevinde kalan milyoner kadın sırra kadem bastı

İzmir'de özel bakımevinde kalan milyoner kadın sırra kadem bastı

 İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

 Küçükçekmece'de korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı

Küçükçekmece'de korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title