Malatya'da alt geçitteki intihar girişimini polis engelledi - Haberler
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Malatya'da alt geçitteki intihar girişimini polis engelledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'da alt geçitteki intihar girişimini polis engelledi

Malatya'da alt geçitte beton blokların üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan genci, polis ekipleri ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da alt geçitte beton blokların üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan genci, polis ekipleri ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.

Olay, Turgut Temelli Caddesi mevkiinde bulunan alt geçitte meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bazı sorunlarının bulunduğunu ileri süren 18 yaşlarındaki B.D. altgeçidin üzerinde bulunan beton bloklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Blokların üzerindeki genci görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alt geçit içerisinde minder açtı.

Altgeçidin çift taraflı trafiğe kapatıldığı olayda belirli aralıklarla ağlayarak yer değiştiren genci ikna için polis ekipleri uzun süre dil döktü. Yaklaşık 45 dakika süren ikna çabalarının sonucunda bulunduğu yerden alınan genç önce hastaneye daha sonra ise polis merkezine götürüldü.

B.D.'nin Haziran ayında da aynı noktada intihar girişiminde bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Malatya'da alt geçitteki intihar girişimini polis engelledi

Malatya'da alt geçitteki intihar girişimini polis engelledi

Malatya'da alt geçitteki intihar girişimini polis engelledi

Malatya'da alt geçitteki intihar girişimini polis engelledi

Malatya'da alt geçitteki intihar girişimini polis engelledi

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