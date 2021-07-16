Malatya'da aileler arasında arazi anlaşmazlığı: 1 ölü, 1 yaralı
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Malatya'da aileler arasında arazi anlaşmazlığı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da aileler arasında arazi anlaşmazlığı: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sopalı, bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sopalı, bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Hekimhan ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile bireyleri arasında sözlü tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede sopalı, bıçaklı kavgaya dönüşürken bıçak darbelerine maruz kalan Celalettin Ceylan (55) ile akrabası Zafer Ceylan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Celalettin Ceylan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın şüphelileri jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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