Malatya'da aile dramı
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Malatya'da aile dramı

Malatya'da aile dramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya'da yaşayan 43 yaşındaki Halide Özmen engelli kocası ile zihinsel engelli 2 çocuğuna derme çatma evlerinde bakmaya çalışıyor.

Malatya'da yaşayan 43 yaşındaki Halide Özmen engelli kocası ile zihinsel engelli 2 çocuğuna derme çatma evlerinde bakmaya çalışıyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi Karaoğlan Sokakta eski bir evde yaşayan Özmen ailesi zorluklar içinde yaşam savaşı veriyor. 43 yaşındaki Halide Özmen, ayağı sakat olan eşi 45 yaşındaki Nasır Özmen ile zihinsel engelli çocukları Nisa (14) ile Mehmet'e (12) derme çatma evlerinde bakmaya çalışıyor.

Engelli eşi ve 2 çocuğunun yanı sıra bir de yıkık dökük evinin çatısının yağmur ve karda akması ile sıkıntılı günler yaşayan Halide Özmen, bir de fakirlik ile mücadele ettiğini belirtti. Fedakar kadın Halide Özmen, eşinin bir kaza sonucu sakat kaldığı ve koltuk değneği ile yürüyebildiğini dile getirip, engellilere bakmaktan usanmadığını ancak, fakirliğin kötü olduğunu vurguladı.

Baba Nasır Özmen ise bir yandan engelli olduğunu, diğer yandan ise yoklukla mücadele ettiklerini ifade ederek, "Evimin çatısı delik ve yağmur yağdığı zaman içeriye su geliyor. Bize yardım edin Allah rızası için" şeklinde konuştu.

ihtiyaç sahibi Özmen ailesini duyan hayırsever esnaf Mehmet Ceyhan da, Ramazan ayı dolayısıyla sözü edilen Özmen ailesine yardımda bulunup, "Hatunsuyu Mahallesi'nde dram içinde dram yaşayan Özmen ailesini duyunca, Ramazan dolayısıyla yardım getirdim. Yıkık dökük evde 4 kişilik aile yaşıyor. Baba ve 2 çocuk engelli. Hayat şartları çok zor. Evin annesi teyzeden Allah razı olsun. Burada çocuklarına ve eşine bakıyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Ceyhan, "Ramazan dolayısıyla biz de başkaları da gıda yardımı yaptı. Biz burada gıda paketi veya Ramazan yardımlarını istemiyoruz. Evin çatısını onaralım yeter. Yağmurda karda burada insanlarımız mağdur olmasın" diye konuştu. - MALATYA

Malatya'da aile dramı
Malatya'da aile dramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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