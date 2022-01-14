Malatya'da 72 kilogram esrar ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı - Haberler
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Malatya'da 72 kilogram esrar ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı

Malatya'da 72 kilogram esrar ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı
AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Malatya'da 72 kilo 258 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da 72 kilo 258 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyat ve ticaretinin önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalarda şehirlerarası kara yolunda şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

Yapılan aramada, 5 kilo 338 gramı toz olmak üzere toplam 72 kilo 258 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheliden birinin işlemleri sürerken, diğer şüpheli ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Malatya'da 72 kilogram esrar ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

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