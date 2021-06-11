Malatya'da 678 deprem konutunun anahtar teslimi yapıldı
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Malatya'da 678 deprem konutunun anahtar teslimi yapıldı

Malatya'da 678 deprem konutunun anahtar teslimi yapıldı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

ELAZIĞ Sivrice'de, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Battalgazi'de evleri yıkılan ve ağır hasar gören aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gelincik Tepesi'nde yapılan 1'inci etap 678 deprem...

ELAZIĞ Sivrice'de, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Battalgazi'de evleri yıkılan ve ağır hasar gören aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde Toplu Konutlar İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gelincik Tepesi'nde yapılan 1'inci etap 678 deprem konutunun anahtar teslimi yapıldı.

24 Ocak'ta 2020'de meydana gelen Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde Battalgazi'de evleri yıkılan ya da ağır hasar gören aileler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde TOKİ tarafından Gelincik Tepesi'nde yapımına başlanılan 1553 konuttan 678'inin yapımı tamamlandı. Yapımı tamamlanan 678 konutun hak sahiplerine teslimi için tören düzenlenen anahtar teslim törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, milletvekilleri ve hak sahipleri katıldı.

2 gün sürecek olan kura çekimi ile inşası tamamlanan 678 konut, Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hak sahipliği süreci tamamlanan depremzedelere, Malatya Valiliği koordinesinde Battalgazi Belediyesi yanında gerçekleştirilen kura çekimi ile teslim edildi. Kura çekimi ile 306 adet 3+1 konut teslim edilirken, kura çekimine yarın da 2+1 konutlar için devam edileceği öğrenildi. İçerisinde iş yeri, cami, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yollarının bulunduğu, yöresel mimarinin izlerini taşıyan ve çevre düzenlemesiyle dikkat çeken konutlar, Malatya İl Müftü Yardımcısı Hasan Nacar'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Kurada ismi çıkan hak sahipleri sevinç gözyaşı dökerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Malatya'da 678 deprem konutunun anahtar teslimi yapıldı
Malatya'da 678 deprem konutunun anahtar teslimi yapıldı
Malatya'da 678 deprem konutunun anahtar teslimi yapıldı
Malatya'da 678 deprem konutunun anahtar teslimi yapıldı
Malatya'da 678 deprem konutunun anahtar teslimi yapıldı
Malatya'da 678 deprem konutunun anahtar teslimi yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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