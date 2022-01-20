Malatya'da 50 yaşındaki hasta ambulans uçakla Bursa'ya sevk edildi - Haberler
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Malatya'da 50 yaşındaki hasta ambulans uçakla Bursa'ya sevk edildi

Malatya'da 50 yaşındaki hasta ambulans uçakla Bursa'ya sevk edildi
AA / Cem Şan - Haberler | Sağlık

Malatya'da tedavi gören 50 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Bursa'ya sevk edildi.

Malatya'da tedavi gören 50 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Bursa'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mitral kapak yetmezliği nedeniyle tedavisine devam edilen İ.B'nin ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildi.

Araştırma sonucunda hastanın tedavisinin Bursa'da gerçekleştirebileceği öğrenilince uçak ambulans hazırlandı.

Uçak ambulansla Malatya Havaalanı'ndan alınan hasta, Bursa Yenişehir Havaalanı'na getirildi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Servis ekiplerince buradan alınan İ.B, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri

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