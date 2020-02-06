Malatya'da 4'üncü kattan düşen hurdacı hayatını kaybetti
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Malatya'da 4'üncü kattan düşen hurdacı hayatını kaybetti

Malatya'da, Sivrice depreminde ağır hasar gören bir binanın tahliyesi tamamlandıktan sonra demirleri söken işçi 4. Kattan düşerek hayatını kaybetti.

06.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:35
Malatya'da 4'üncü kattan düşen hurdacı hayatını kaybetti

'da, depreminde ağır hasar gören bir binanın tahliyesi tamamlandıktan sonra demirleri söken işçi 4. Kattan düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi'nden meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Elazığ'daki 6.8'lik depremden etkilenerek tahliye edilen Turgut Temelli Caddesi üzerindeki 6 katlı bir apartmanın 4. katında bulunan bir dairenin balkon demirini yerinde sökmeye çalışan hurdacı olduğu öğrenilen (53) balkon demirinin yerinde çıkması sonucunda yaklaşık olarak 13 metre yükseklikten beton zeminin üzerine düştü.Olayda ağır yaralanan Dönmez kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Hurdacılık işi yaptığı öğrenilen Ali Dönmez'in deprem sonrasında tahliye edilen binanın demir doğrama işini bina yönetimi ile görüşerek aldığı öğrenilirken, Dönmez'in işte kullandığı el arabası apartman önünde kaldı.


Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlatırken,talihsiz şahsın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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