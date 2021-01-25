Malatya'da 3'üncü katın penceresinden atlayan genç kız ağır yaralandı
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Malatya'da 3'üncü katın penceresinden atlayan genç kız ağır yaralandı

25.01.2021 02:44 | Son Güncelleme: 25.01.2021 07:46

Malatya'da 3'üncü katın penceresinden atlayan genç kız ağır yaralandı -Erkek arkadaşından ayrılınca pencereden atladı Malatya'da erkek arkadaşının ayrılmak istediği 19 yaşındaki genç kız kendini 3'üncü katın penceresinden aşağı attı.

Malatya'da 3'üncü katın penceresinden atlayan genç kız ağır yaralandı

-Erkek arkadaşından ayrılınca pencereden atladı

MALATYA - Malatya'da erkek arkadaşının ayrılmak istediği 19 yaşındaki genç kız kendini 3'üncü katın penceresinden aşağı attı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çoban Hasso Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki P.Ö. erkek arkadaşının kendinden ayrılmak istediğini öğrenince evlerinin penceresinden kendini aşağı attı.

Toprak zemine düşen genç kız ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk Müdahalesi olay yerinde yapılan genç Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'da 3'üncü katın penceresinden atlayan genç kız ağır yaralandı
Malatya'da 3'üncü katın penceresinden atlayan genç kız ağır yaralandı
Malatya'da 3'üncü katın penceresinden atlayan genç kız ağır yaralandı
Malatya'da 3'üncü katın penceresinden atlayan genç kız ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ

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