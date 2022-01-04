Malatya'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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Malatya'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Malatya'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da polis ekiplerince yapılan uygulamada 25 bin 694 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da polis ekiplerince yapılan uygulamada 25 bin 694 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Hekimhan ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları bir tırda arama yaptı. Yapılan aramalarda 25 bin 694 litre kaçak akaryakıt - dönüştürülmüş motorin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

(Hatice Yetmen/ İHA)

Malatya'da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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