Malatya'da 22 yaşındaki genç kız evin çatısında ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da 22 yaşındaki genç kız evin çatısında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'da 22 yaşındaki genç kız evin çatısında ölü bulundu

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 22 yaşındaki genç kız ailesiyle yaşadığı evin çatısında ölü bulundu.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 22 yaşındaki genç kız ailesiyle yaşadığı evin çatısında ölü bulundu.

Olay, Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki D.A.'dan bir süre haber alamayan yakınları evin çatısına çıktığında genç kızı iple asılı buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrılırken, ekipler tarafından yapılan incelemelerde D.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Hande Erçel Demet Akalın
Spor Marcao Lionel Messi Alper Yılmaz Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Malatya'da 22 yaşındaki genç kız evin çatısında ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 20:08:48. #1.17#