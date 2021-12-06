Malatya'da 1919 tarihi eser ele geçirildi - Haberler
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Malatya'da 1919 tarihi eser ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Malatya'da 1919 tarihi eser ele geçirildi

MALATYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ev ile otomobilde yapılan aramalarda 1919 parça tarihi eser ele geçirildi.

MALATYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ev ile otomobilde yapılan aramalarda 1919 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darende ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirledikleri şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Ev ve otomobilde yapılan aramalarda, 1907 gümüş sikke ve eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen 12 obje ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan, ismi açıklanmayan şüpheli, ifadesi sonrası serbest kaldı.


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Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri

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