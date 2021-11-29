Malatya'da 14 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Malatya'da 14 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Malatya'da 14 kaçak göçmen yakalandı

MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonlarda 14 kaçak göçmen yakalandı.

MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonlarda 14 kaçak göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, Afganistan uyruklu göçmenlerin sahte belgelerle yasa dışı yollardan yurda girdiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonla 14 kaçak göçmen yakalandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği belirtildi.


Malatya'da 14 kaçak göçmen yakalandı

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Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri

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