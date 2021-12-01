Malatya'da 12,5 kilo esrar yakalandı - Haberler
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Malatya'da 12,5 kilo esrar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da 12,5 kilo esrar yakalandı Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda pencere PVC'leri arasına gizlenmiş 69 paket halinde 12 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirildi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da 12,5 kilo esrar yakalandı

MALATYA - Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda pencere PVC'leri arasına gizlenmiş 69 paket halinde 12 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince uyuşturucu sevkiyatını önleme kapsamında yapılan çalışmalarda uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada pencere PVC'leri içerisine gizlenmiş vaziyette, 69 paket halinde 12 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak bir şahsa 'TCK 188'suçundan işlem yapıldı.

Malatya'da 12,5 kilo esrar yakalandı

Malatya'da 12,5 kilo esrar yakalandı

Malatya'da 12,5 kilo esrar yakalandı

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri

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