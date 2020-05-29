Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi

MALATYA'nın Arguvan ilçesine bağlı Göçeruşağı Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi
29.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:40

MALATYA'nın Arguvan ilçesine bağlı Göçeruşağı Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Arguvan'a bağlı Göçeruşağı Mahallesi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 15 Mayıs günü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu mahalledeki karanina uygulaması bugün sona erdi. Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Göçeruşağı Mahallesi'nde yeni vakaya rastlanılmaması üzerine bugün itibariyla karantinanın sonlandırıldığı bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek Haber
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor
Denizde vahşet anları kamerada! Köpek balığını mızrakla defalarca vurarak katlettiler
Denizde vahşet anları kamerada! Köpek balığını mızrakla defalarca vurarak katlettiler
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı
Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi
Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Naci Bostancı Fahrettin Koca Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Kabine Haziran Survivor
Şu an buradasınız: Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 10:44:26. #1.14#
title