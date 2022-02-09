Malatya Büyükşehir meclis toplantısı gerçekleştirildi

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2022 yılı Şubat ayı ilk toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Malatya'nın değerlerinin yer aldığı, tarihi, kültürü, gelenek ve göreneklerin içeriğinde bulunduğu 2022 yılı özel masa takviminin meclis üyelerine slayt şeklinde tanıtımı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen slayt gösterisinin ardından, Meclis üyelerine 2022 yılı özel takviminden hediye edildi, ardından Büyükşehir Belediye Meclisi gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Büyükşehir Belediye Meclis gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler bir sonraki toplantıya havale edildi, bazı maddeler ise yeniden görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı'nın 2'nci birleşiminin ise 11 Şubat 2022 Cuma günü saat 15.00'da yapılmasına karar verildi. - MALATYA