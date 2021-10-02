Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan mahalle ziyareti yaptı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arguvan ilçesine bağlı Narmikan Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi, Battalgazi kent merkezinde ise belediyenin yaptığı çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, ilgileri için vatandaşlara teşekkür ederek, hizmetlerin adil dağıtılması açısından önemli mesafe kat ettiklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, iki yılda mahallede büyük oranda asfalt yaptıklarını belirtti.

MASKİ Genel Müdürü Memet Mert ise mahallenin su deposundaki kaçağın giderileceğini ve su probleminin çözüleceğini söyledi.

Öte yandan Gürkan, merkez Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi'nde devam eden üstyapı çalışmalarını da inceleyerek bilgi aldı.

Caddede altyapının yenilendiği ve kaldırım çalışmasının sürdüğü kaydedildi.