Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Birlik ve Beraberlik Şenliğine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Birlik ve Beraberlik Şenliğine katıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Birlik ve Beraberlik Şenliğine katıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Öz Yakıncalılar Derneği tarafından organize edilen ve 3'üncüsü düzenlenen Yakınca Birlik ve Beraberlik Şenliği yapıldı. Yangın ve sel afetleri nedeniyle müziklerin iptal edildiği şenlikler kapsamında sünnet şöleniyle birlikte yöresel ürünlerinde yer aldığı etkinliğe Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da katıldı.

Başkan Gürkan yaptığı konuşmasında, " Bir şehrin belleği çok önemlidir. Nasıl ki insanın hafızası önemliyse şehirlerinde hafızası aynı insanların hafızası gibi önemlidir. Hafıza olmadığı zaman hiçbir anlam ifade etmez. Dolayısıyla biz geçmiş yaşantılarımızın güzel örneklerini günümüze ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Gelişen dünyanın hızlı süreci içerisinde insanların değerlerini de, geleneklerini de, göreneklerini de, inanç değerlerini de bazen körelmeye uğratıyor. Sosyal taraflar dediğimiz derneklerin vatandaşlarımızın ve hemşerilerimizin bu özelliklerini güne ve geleceğe taşıma noktasında sorumlulukları ve yükümlülükleri var. Bu anlamda derneğimize teşekkür ediyoruz. Bizlerde şehr'ül-emin olarak Malatya'mızı mazisine layık istikbale hazırlamak için gece gündüz demeden tüm personelimizle yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Hizmetler kolay olan işler. At binenin kılıç kuşananındır. Siz bir şehirde birliği ve beraberliği, her türlü duygu ve düşünceyi ihdas edin gerisi kolaydır.

Ülkemizin içerisinden geçtiği sıkıntılı süreç var. Bir taraftan orman yangınları bir taraftan sel felaketleri. Cenabı Allah diyor ki; 'bir millet kendi durumunu düzeltmedikçe Allah o milletin durumunu düzeltmez' diyor. Biz kendi durumumuzu düzelteceğiz. Halisane olacağız, birbirimizi seveceğiz, birbirimize saygı göstereceğiz, birbirimizin haklarına riayet edeceğiz. Cenabı Allah'ta bize bereketini her türlü nimetini bahşedecek. Bütün hizmetlerimiz yapılırken başta Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Depremlerde, orman yangınlarında ve sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca Kahramanmaraş'ta orman yangınlarına müdahale için görev yapan uçağın düşmesiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Orman yangınlarında olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi olarak sel felaketine yardım için Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine iş makinesi ve ekiplerimizi gönderdik. Malatya Büyükşehir Belediyesi sadece Malatya'da değil bölgesinde ve ülkesinde olan bütün sorunlara müdahale eden bir duruma gelmiştir " dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Bültenler

Son dakika haberi... Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi
Son dakika haberi... Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi
Son Dakika | EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE SELDE KAYBOLAN EŞE GÖZYAŞI
Son Dakika | EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE SELDE KAYBOLAN EŞE GÖZYAŞI
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cimilli İbo Süreyya Yalçın Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Hakan Reçber Alex Teixeira Mustafa Denizli Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, Birlik ve Beraberlik Şenliğine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 16:18:18. #1.15#

title