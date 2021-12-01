Malatya beyaza büründü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | Güncel

Malatya beyaza büründü Malatya'da mevsimin ilk kar yağışı kentin yüksek kesimlerine yağarken şehir merkezinde hava sıcaklığı önemli derecede düştü.

MALATYA (İHA) - Malatya beyaza büründü

MALATYA - Malatya'da mevsimin ilk Kar yağışı kentin yüksek kesimlerine yağarken şehir merkezinde hava sıcaklığı önemli derecede düştü.

Malatya'ya mevsimin ilk karı yağarak, dağların tepeleri beyaza büründü. İlk kar, Akçadağ ilçesi Kozluca-Darıca mevkiine yağarken, şehir merkezinde hava sıcaklığı düştü, yağmur etkili oluyor.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, kar yağışının bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Malatya beyaza büründü

Malatya beyaza büründü

Malatya beyaza büründü

Başkent beyaza büründü! Sıcaklıklar eksi 1'e düştü, belediyeden uyarı gecikmedi

Başkent beyaza büründü! Sıcaklıklar eksi 1'e düştü, belediyeden uyarı gecikmedi

 İstanbul'un yanı başındaki Düzce'de kar yağışı başladı

İstanbul'un yanı başındaki Düzce'de kar yağışı başladı

 Kar yağışı yaklaşıyor! Marmara'da iki il beyaza büründü

Kar yağışı yaklaşıyor! Marmara'da iki il beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title