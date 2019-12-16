Malatya alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdü
Haberler » Güncel » Malatya alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdü - Haber

Malatya alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdü

Alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdüMalatya'da, bilinmeyen nedenle alev alan 3 işyerinin çatısı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

16.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:04
Malatya alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdü

Alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdü

'da, bilinmeyen nedenle alev alan 3 işyerinin çatısı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, bu sabaha karşı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Verimli Sokak'ta bitişik 3 işyerinin çatısından yoğun duman ve alevler yükselmeye başladı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Gelen itfaiye erleri tarafından 2 saatlik çalışmayla söndürülen işyerleri kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmaları yapılan işyerinde çıkan yangının nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Malatya alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler