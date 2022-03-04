Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım normale döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım normale döndü

AA, Kadir Aydın - Güncel
 - Güncelleme:
Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım normale döndü

Kar nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı Malatya-Adıyaman kara yolunda trafik normale döndü.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Kar nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı Malatya- Adıyaman kara yolunda trafik normale döndü.

Dün akşamdan itibaren başlayan sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kar nedeniyle Malatya-Adıyaman kara yolunun Doğanşehir ilçesi kesiminde ağır tonajlı araçlar ve otobüslerin geçişi kontrollü sağlandı.

Gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdüren Karayolları karla mücadele ekipleri, yolda ulaşımın normale dönmesini sağladı.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir, Adıyaman, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title