Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım normale döndü
AA, Kadir Aydın - Güncel
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Kar nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı Malatya-Adıyaman kara yolunda trafik normale döndü.
DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Kar nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı Malatya- Adıyaman kara yolunda trafik normale döndü.
Dün akşamdan itibaren başlayan sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Kar nedeniyle Malatya-Adıyaman kara yolunun Doğanşehir ilçesi kesiminde ağır tonajlı araçlar ve otobüslerin geçişi kontrollü sağlandı.
Gecenin ilerleyen saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdüren Karayolları karla mücadele ekipleri, yolda ulaşımın normale dönmesini sağladı.
AA / Kadir Aydın - Güncel