Makyajlanan Skoda Kodiaq Türkiye'de
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Makyajlanan Skoda Kodiaq Türkiye'de

Makyajlanan Skoda Kodiaq Türkiye'de
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Skoda’nın SUV sınıfındaki temsilcilerinden Kodiaq makyajlı versiyonuyla Türkiye’de 455 bin TL’den başlayan fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Skoda'nın SUV sınıfındaki temsilcilerinden Kodiaq makyajlı versiyonuyla Türkiye'de 455 bin TL'den başlayan fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Dizel ve benzinli motor seçeneklerine sahip modelde güç aralığı 150 HP'den 245 HP'ye uzanıyor. Ülkemizde giriş seviyesi olarak sunulacak 1.5 TSI 150 HP motor, 7 ileri DSG şanzımanla kombine ediliyor. Ürün gamının en üst seviyesinde ise 2.0 TSI 245 PS kombinasyonuyla RS versiyonu yer alıyor.

Kaynak: Carmedya.com

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