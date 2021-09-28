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MAKÜ'de yeni akademik yıl, yüz yüze eğitim heyecanıyla başladı

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
MAKÜ'de yeni akademik yıl, yüz yüze eğitim heyecanıyla başladı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) 2020-2021 akademik yılı açılışı ve cübbe giyme töreni gerçekleştirildi.

BURDUR (AA) - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) 2020-2021 akademik yılı açılışı ve cübbe giyme töreni gerçekleştirildi.

Tören kapsamında MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İstiklal Yerleşkesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, yerleşkedeki otelde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın sürekli gelişen, büyüyen ve kente değer katan MAKÜ'nün yeni başarılara kapı açmasına vesile olmasını temenni etti.

Toplumların gidişatına yön veren ve gerektiğinde rotasını belirleyen en önemli gücün bilgi olduğunu belirten Arslantaş, "İnanıyorum ki Mehmet Akif Ersoy Üniversitemiz, bilgi toplumunun gereksinimi olan teknoloji temelli ve yenilikçi araştırmalara ağırlık vererek, yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte toplumun talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak akademik çalışmaları sürdürmeye devam edecektir." diye konuştu.

"Yüz yüze eğitim öğretime kapılarımızı açtık"

Rektör Korkmaz da uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim öğretime kapılarını açtıklarını söyledi.

Salgından dolayı zor bir yıl geçirdiklerini dile getiren Korkmaz, mümkün oldukça öğrencilerin mağdur olmaması için tedbirler aldıklarını bildirdi.

Öğrencileri üniversitede görmekten mutluluk duyduklarını vurgulayan Korkmaz, "Biraz neşelendik, heyecanımız arttı. Burası bir aile. Bu çocuklar üniversitemizin varlık sebebi. Yeni akademik yılımızın üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından törende, akademik aşama kaydeden 28 profesör, 60 doçent ve 64 doktor öğretim üyesi cübbelerini giyerek belgelerini Rektör Korkmaz'dan aldı.

Törene AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, 58. Komando Eğitim Alay Komutanı Albay Yavuz Çankaya, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri
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