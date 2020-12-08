MAKS çalışmaları, Vali Karadeniz başkanlığında değerlendirildi
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MAKS çalışmaları, Vali Karadeniz başkanlığında değerlendirildi

08.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:25
MAKS çalışmaları, Vali Karadeniz başkanlığında değerlendirildi

Manisa'da gerçekleştirilen, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) çalışmaları, Vali Karadeniz başkanlığında değerlendirildi.

Manisa'da gerçekleştirilen, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) çalışmaları, Vali Karadeniz başkanlığında değerlendirildi.

Vali Yaşar Karadeniz, Adres Kayıt Sisteminde (AKS) metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla kurulmuş olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi'nin (MAKS), Manisa genelinde yürütülen proje çalışmaları hakkında yetkililerden brifing aldı.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında Manisa genelinde yapılan çalışmaların Haziran 2020'de tamamlanması hedefleniyor.

Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Mesut Eser, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Kiriş, Aselsan Yetkilisi Gazi Özdemir, Firma Yetkilisi Habib Cuydur katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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