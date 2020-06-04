Makineye eli sıkışan 9 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye yetişti
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Makineye eli sıkışan 9 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Makineye eli sıkışan 9 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye yetişti -Elini kaptırdığı makine ile 60 kilometre uzaklıktaki hastaneye getirilen çocuğu itfaiye kurtardı Denizli'de elini tütün arık açma makinesine sıkıştıran 9 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

04.06.2020 21:29 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:33

Makineye eli sıkışan 9 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye yetişti

-Elini kaptırdığı makine ile 60 kilometre uzaklıktaki hastaneye getirilen çocuğu itfaiye kurtardı

DENİZLİ - Denizli'de elini tütün arık açma makinesine sıkıştıran 9 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Küçük çocuğun elinin sıkıştığı yerden çıkarılması esnasında soğukkanlı bir şekilde kurtarılmayı beklemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay, Tavas ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Ramazan Mert M. isimli çocuk ailesinin tütün ekimi yaptığı tarlaya gitti. Küçük çocuk ailesinin traktörün arkasına bağlı fidan ekmek için kullandığı arık açma makinesine henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sol elini kaptırdı. Acı içinde kalan çocuğa ilk müdahaleyi aile üyeleri yapmaya çalışsa da küçük çocuğun elini sıkıştırdığı yerden çıkarmayı başaramadı. Sonrasında ise baba Cihan M., oğlunun elini sıkıştırdığı makinenin parçasını yerinden söküp çocuk ile birlikte Tavas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük çocuk yaklaşık 60 kilometreyi elinin sıkıştırdığı makine parçası ile geldi. Hastaneye getirilen küçük çocuğun imdadına ise Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yetişti. Hastaneye gelen ekipler küçük çocuğu elini sıkıştırdığı makiden yaklaşık yarım saatlik bir müdahale sonrası çıkarabildi. Küçük çocuğun elinin çıkarılması esnasındaki soğukkanlı tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Yapılan ilk tespitlerde ise Ramazan Mert M.'nin 1 parmağının koptuğu belirlenirken, küçük çocuğun hastanedeki müdahalesi devam ediyor.

Makineye eli sıkışan 9 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Kaynak: İHA

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