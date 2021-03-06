Makineleri TIR'a yüklerken 2 metre yükseklikten düşüp, öldü
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Makineleri TIR'a yüklerken 2 metre yükseklikten düşüp, öldü

06.03.2021 10:58 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:03
Makineleri TIR'a yüklerken 2 metre yükseklikten düşüp, öldü

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde şantiye makinelerinin vinçle TIR'a yüklenmesi sırasında yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen Mehmet Arıcıoğlu (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde şantiye makinelerinin vinçle TIR'a yüklenmesi sırasında yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen Mehmet Arıcıoğlu (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'nde meydana geldi. Kum ocağındaki şantiye makinelerini TIR'a yüklemek için gelen Mehmet Arıcıoğlu, makinelerin zincirini söktüğü sırada yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Diğer çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Arıcıoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Arıcıoğlu'nun cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Makineleri TIR'a yüklerken 2 metre yükseklikten düşüp, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN

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