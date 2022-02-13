Makina Mühendisleri Odası'nda Başkan Varol güven tazeledi - Haberler
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Makina Mühendisleri Odası'nda Başkan Varol güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Makina Mühendisleri Odası'nda Başkan Varol güven tazeledi

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu'nda; mevcut Başkan Süleyman Varol yeniden seçilerek güven tazeledi.

KAYSERİ (İHA) - Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu'nda; mevcut Başkan Süleyman Varol yeniden seçilerek güven tazeledi.

Yapılan 16. Olağan Genel Kurul'da bugün yapılan oylamaya mevcut başkan Süleyman Varol tek listeyle girdi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından 1245 oy alan Varol, yeniden başkanlığa seçildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Makina Mühendisleri Odası, Süleyman Varol, Kayseri, Yerel, Haberler

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