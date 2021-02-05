Makina mı, makine mi? Makine nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden en çok yapılan sorgulamalardan birisidir. TDK'nin yanı sıra 'makine nasıl yazılır' sorusunun cevabına bu başlık altından da ulaşabilirsiniz. Ayrıca makine kelimesinin cümle içinde kullanımını da burada görebilirsiniz. Peki, Makina mı, makine mi? Makine nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı